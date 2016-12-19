СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Единая диспетчерская служба экстренной помощи будет создана в Абхазии в 2017 году, сказал Андзор Гоов на пресс-конференции.

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По словам министра здравоохранения, в 2017 году будет разработано положение об этой структуре.

"Мы обсуждали этот вопрос с президентом Абхазии, — сказал Гоов. – На это будут заложены средства в бюджет 2017 года".

По словам Андзора Гоова, скорая помощь и медицина существуют как разные структуры во многих странах, в Абхазии они тоже должны быть разделены.

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