22:33 22 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Скорая помощь.

В Абхазии будет создана единая диспетчерская служба экстренной помощи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)
9221

Пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии Андзора Гоова прошла в пресс-центре Sputnik в понедельник 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Единая диспетчерская служба экстренной помощи будет создана в Абхазии в 2017 году, сказал Андзор Гоов на пресс-конференции.

Роддом. Архивное фото.
© Sputnik. Игорь Зарембо
Минздрав Абхазии: запрет абортов не увеличил рождаемость

По словам министра здравоохранения, в 2017 году будет разработано положение об этой структуре.

"Мы обсуждали этот вопрос с президентом Абхазии, — сказал Гоов. – На это будут заложены средства в бюджет 2017 года".

По словам Андзора Гоова, скорая помощь и медицина существуют как  разные структуры во многих странах, в Абхазии они тоже должны быть разделены.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia