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Роддом.

Минздрав Абхазии доложит на коллегии результат расследования в роддоме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)
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Пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии Андзора Гоова прошла в пресс-центре Sputnik в понедельник 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Результаты расследования ситуации в родильном отделении будут объявлены на расширенной коллегии Минздрава в 12.00 в среду 21 декабря,  сказал Андзор Гоов на пресс-конференции.

По словам министра здравоохранения, заседание коллегии Министерства здравоохранения будет открыто для журналистов только частично.

Скорая помощь.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии будет создана единая диспетчерская служба экстренной помощи

"В этой истории есть элементы врачебной тайны, — сказал Гоов. – Поэтому часть коллегии будет закрыта для прессы".

По словам Андзора Гоова, сейчас в роддоме никаких инфекций нет. 

Как сказал министр, лучшим решением было бы иметь в Абхазии два роддома, чтобы в случае нештатных ситуаций один из них можно было закрыть на карантин, а другой бы продолжал работать.

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Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)

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