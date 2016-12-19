СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Результаты расследования ситуации в родильном отделении будут объявлены на расширенной коллегии Минздрава в 12.00 в среду 21 декабря, сказал Андзор Гоов на пресс-конференции.

По словам министра здравоохранения, заседание коллегии Министерства здравоохранения будет открыто для журналистов только частично.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Абхазии будет создана единая диспетчерская служба экстренной помощи

"В этой истории есть элементы врачебной тайны, — сказал Гоов. – Поэтому часть коллегии будет закрыта для прессы".

По словам Андзора Гоова, сейчас в роддоме никаких инфекций нет.

Как сказал министр, лучшим решением было бы иметь в Абхазии два роддома, чтобы в случае нештатных ситуаций один из них можно было закрыть на карантин, а другой бы продолжал работать.

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