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Дождь со снегом прогнозируют синоптики Абхазии во вторник

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (406)
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Территория Абхазии во вторник будет находиться во фронтальной зоне, что приведет к неустойчивой погоде, сообщила Sputnik Госгидрометеослужба.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Облачную погоду, дождь со снегом в первой половине дня обещают синоптики Абхазии во вторник 20 декабря.

Днем воздух прогреется от +4˚С до +6˚С, ночью столбик термометра опустится от +1˚С до —1˚С, днем от +5 ˚С  до +7 ˚С

Атмосферное давление высокое, 772 миллиметра ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду. 

Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным. 

Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Темы:
Погода в Абхазии (406)

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