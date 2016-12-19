СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Облачную погоду, дождь со снегом в первой половине дня обещают синоптики Абхазии во вторник 20 декабря.
Днем воздух прогреется от +4˚С до +6˚С, ночью столбик термометра опустится от +1˚С до —1˚С, днем от +5 ˚С до +7 ˚С
Атмосферное давление высокое, 772 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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