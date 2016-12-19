СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Минздрав Абхазии попросил у президента разрешения на заключение контрактов с тридцатью российскими врачами, сказал Андзор Гоов на пресс-конференции в понедельник 19 декабря.

По словам министра здравоохранения, сейчас республика испытывает кадровый голод на врачей некоторых специальностей.

"Мы в 2016 году даже не набирали студентов-стоматологов по квотам, их хватает, сказал Гоов. – А со многими специальностями острая проблема, например, с инфекционистами".

© Sputnik. Роберт Джопуа Гоов: больницы отремонтировали и оборудовали за счет российской финпомощи

По словам Андзора Гоова, проблема еще и в том, что большинство студентов хочет работать в столице, они не желают ехать в сельские больницы.

В целом же, как сказал министр, у абхазских врачей очень высокий уровень, во многом они могут конкурировать со своими российскими коллегами.

"Наши медики постоянно ездят на конференции, повышают квалификацию, сказал Гоов, — К примеру, я был на коллегии Минздрава России. Мы договорились, что в феврале 2017 года Российская медакадемия постдипломного образования будет проводить у нас выездные сертификационные курсы по хирургии, педиатрии, гинекологии и терапии. Курсы будут проводиться для врачей за счет бюджета. По их итогам медики получат спецсертификаты".

По словам министра, вопрос привлечения врачей некоторых специальностей сейчас ожидает решения президента Абхазии.

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