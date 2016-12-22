СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. Первого сентября 2017 года Сухумская школа №3 имени Юрия Воронова примет учеников, рассказал Sputnik начальник отдела материально-технического обеспечения Минобразования Абхазии Инвер Чамагуа.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Кирпичные шедевры Ивана Бегича

По словам Чамагуа, ремонт здания будет закончен к марту 2017 года, но потом там еще нужно будет сделать автономное электропитание, закупить оборудование и мебель для кабинетов, поэтому встретить учеников школа сможет только к новому учебному году.

"Поэтапный ремонт там ведется уже шесть лет, — сказал Инвер Чамагуа. – Учеников в школе было не очень много, потому что главный корпус школы не работал еще в те времена, когда она действовала. Около пятисот школьников сейчас учатся в старом корпусе школы №2 на перекрестке улиц Лакоба и Абазинской".

Школа №3 – историческое здание Сухума, в ней учились Юрий Воронов, чье имя носит школа, и Фазиль Искандер. На территории этой школы происходит действие нескольких произведений Фазиля, там же снимались эпизоды фильма "Время счастливых находок".