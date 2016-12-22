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Средняя школа №3.

Школа, в которой учился Искандер, откроется в следующем учебном году

© Sputnik. Астанда Ардзинба
В Абхазии
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Ремонт в сухумской школе № 3, где учились Фазиль Искандер и Юрий Воронов, ведется с 2010 года, а ее учащиеся сейчас ходят на занятия в старый корпусе школы №2.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. Первого сентября 2017 года Сухумская школа №3 имени Юрия Воронова примет учеников, рассказал Sputnik начальник отдела материально-технического обеспечения Минобразования Абхазии Инвер Чамагуа.

Здание индустриального колледжа
© Фото: из архива Анзора Агумаа
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По словам Чамагуа, ремонт здания будет закончен к марту 2017 года, но потом там еще нужно будет сделать автономное электропитание, закупить оборудование и мебель для кабинетов, поэтому встретить учеников школа сможет только к новому учебному году.

"Поэтапный ремонт там ведется уже шесть лет, — сказал Инвер Чамагуа. – Учеников в школе было не очень много, потому что главный корпус школы не работал еще в те времена, когда она действовала. Около пятисот школьников сейчас учатся в старом корпусе школы №2 на перекрестке улиц Лакоба и Абазинской".

Школа №3 – историческое здание Сухума, в ней учились Юрий Воронов, чье имя носит школа, и Фазиль Искандер. На территории этой школы происходит действие нескольких произведений Фазиля, там же снимались эпизоды фильма "Время счастливых находок".

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