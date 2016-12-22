СУХУМ, 22 дек, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия провело день открытых дверей для студентов филологического факультета Абхазского государственного университета. Встреча со студентами открылась экскурсией по редакционному центру Sputnik, в состав которого входят интернет-портал, радиостудия и мультимедийный пресс-центр.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба и шеф-редактор портала Дмитрий Нездоровин рассказали и показали студентам, как делаются новости и работают современные медиа. Будущие журналисты узнали о современных медиаформатах на примере портала Sputnik Абхазия, основах редакционной работы, правилах дистрибуции новостей и мультимедийных возможностях пресс-центра. Завершил презентацию информационных возможностей Sputnik видеомост с Москвой, в ходе которого профессор Высшей школы экономики (РФ) Олег Дмитриев рассказал студентам крупнейшего вуза Абхазии о тенденциях развития современных медиа.

© Sputnik. Леон Гуния Sputnik Абхазия 2.0

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Наши журналисты ежедневно качественно и оперативно предоставляют читателям и слушателям информацию о важнейших событиях локальной и мировой новостной повестки. Невозможно переоценить значимость образования. Sputnik всегда готов поддерживать образовательные проекты, в том числе в области медиа".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на ноябрь 2016 года.