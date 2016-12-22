СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Вооруженное ограбление директора Рицинского Национального парка Риты Лолуа произошло в ее доме ночью в четверг 22 декабря в Гудауте, об этом сообщила корреспонденту Sputnik Рита Лолуа.

"Мой супруг уехал в Россию за пенсией, и я осталась одна дома. В 2:20 ночи я проснулась от того, что в моей спальне стояли трое мужчин в масках и камуфляжной форме, с автоматами и электрошокером. Они стали требовать деньги и угрожать похитить меня с целью выкупа в размере 25 миллионов рублей", — рассказала директор Нацпарка.

По словам Лолуа, грабители завязали ей руки и запугивали электрошокером, требовали показать, где находится сейф с деньгами. Перевернув все в доме и не найдя большой суммы денег, грабители забрали деньги, которые супруг Риты Лолуа собирал на покупку машины, и прихватили обручальные кольца.

По факту инцидента Лолуа обратилась в милицию с заявлением. Заведено уголовное дело.

Рита Лолуа была назначена на должность директора Рицинского реликтового парка в ноябре 2014 года, сменив на этом посту предыдущего руководителя Саида Таркил. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектаров.