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Архивное фото служебного автомобиля МВД Абхазии

Директора Рицинского нацпарка ограбили вооруженные люди

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Нападение и ограбление директора Рицинского национального парка Риты Лолуа произошло в четверг 22 декабря в Гудауте, сообщила Sputnik пострадавшая.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Вооруженное ограбление директора Рицинского Национального парка Риты Лолуа произошло в ее доме ночью в четверг 22 декабря в Гудауте, об этом сообщила корреспонденту Sputnik Рита Лолуа. 

"Мой супруг уехал в Россию за пенсией, и я осталась одна дома. В 2:20 ночи я проснулась от того, что в моей спальне стояли трое мужчин в масках и камуфляжной форме, с  автоматами и электрошокером. Они стали требовать деньги и угрожать похитить меня с целью выкупа в размере 25 миллионов рублей", — рассказала директор Нацпарка. 

По словам Лолуа, грабители завязали ей руки и запугивали электрошокером, требовали показать, где находится сейф с деньгами. Перевернув все в доме и не найдя большой суммы денег, грабители забрали деньги, которые супруг Риты Лолуа собирал на покупку машины, и прихватили обручальные кольца. 

По факту инцидента Лолуа обратилась в милицию с заявлением. Заведено уголовное дело.

Рита Лолуа была назначена на должность директора Рицинского реликтового парка в ноябре 2014 года, сменив на этом посту предыдущего руководителя Саида Таркил. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектаров. 

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