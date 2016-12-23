Бадрак Авидзба, Sputnik

Учредительное собрание организации "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" состоялось в ноябре 1994 года, однако оно зародилось еще до окончания войны, после Мартовского наступления Абхазской армии, когда страна понесла большие человеческие потери, рассказала председатель организации Гули Кичба.

"После Мартовского наступления в 1993 году тела наших бойцов нам не выдавали. Тем самым грузинское командование хотело вызвать раздор между родителями погибших и руководством страны. Родители очень возмущались, потому что по всем законам и общечеловеческим, и абхазским тела погибших должны были быть преданы земле. Когда в Гудауте, в зале Дома культуры, прошел большой митинг, на нем выступила одна из матерей — Шушана Хеция. Это легендарная личность, которая вошла в историю своей речью. На тот момент у нее уже погибли двое сыновей", — сказала Гули Кичба.

Очередную годовщину создания движения планировалось отметить в ноябре, однако из-за нестабильной общественно-политической ситуации в стране было решено перенести мероприятие на пятницу 23 декабря, сообщила Кичба.

Речь матери и перелом в войне

Руководитель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" рассказала, что переломным моментом в тяжелое военное время стала речь Шушаны Хеция, которая подняла дух людей и укрепила их уверенность в том, что победа будет за Абхазией.

"Она сказала, что наши дети погибают, но они погибают за правое дело, и их тела сейчас находятся на нашей земле и наш долг освободить эту землю и потом уже предать их земле как подобает. Это, на мой взгляд, переломило ход истории, она воодушевила всех остальных, которые, может быть, колебались, не шли на войну", — добавила она.

После этого дня еще отчетливее стало понятно, какую силу может иметь голос матери, уверена Кичба.

"Мы тогда сделали обращение к женщинам Грузии, чтобы они не посылали своих детей на верную гибель, потому что наше дело правое, что мы не захватчики и наши дети не воюют, а защищают свою Родину. Но наш голос не был услышан. Мы понимали, что в тот момент была полная блокада, и информационная в том числе. Я считаю, что именно женщины Абхазии прорвали информационную блокаду", — сказала она.

Прорыв информационной блокады

По словам председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", во время войны Владислав Ардзинба делегировал группу женщин из Абхазии в Москву.

"Но Москва тогда была "ельцинская", двери многих руководителей для нас были закрыты, и мы проводили митинги у Белого дома, писали плакаты против агрессора. Женщины тогда повезли с собой ролик сбитого над Латой вертолета. Это самое вопиющее злодеяние, которое было совершено грузинским агрессором, погибли ни в чем неповинные дети, беременные женщины, старики, которые летели из Ткуарчала", — сказала она.

Тогда простые русские люди стали поддерживать и с пониманием относиться к ситуации в Абхазии.

"Нам помогли в "Фонде мира" продемонстрировать ролик о Латской трагедии. Очень многие нас поняли. Отчет нашего движения мы ведем именно с этого (1993 – ред.) года", — подчеркнула Кичба.

Неоценимое дело

"Нас всех познакомили наши погибшие дети. Мы собрались в Парке Славы, где были захоронены неопознанные солдаты. После этого мы вместе", — добавила она.

Объединившись, матери начали работать над созданием базы данных о семьях погибших. Гули Кичба сама потеряла сына, и поэтому как никто другой знает, как важна работа по поиску пропавших без вести, и насколько психологически сложно заниматься этим вопросом.

"Мы все эти годы занимаемся сопровождением семей погибших в буквальном смысле слова. Вначале мы писали за них и заявления, препровождали в различные властные структуры. Самой значимой заслугой нашего движения считаю, что по нашему настоянию ускорилась работа по поиску пропавших без вести", — отметила председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".

С помощью Международного Красного Креста и по соглашению Абхазии и Грузии идет поиск пропавших без вести во время войны, это гуманитарная акция, которая необходима, заключила Гули Кичба.