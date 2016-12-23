Астамыр Ахба: более трех тысяч туристов посетят Абхазию в праздники

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Более трех тысяч туристов ожидает Абхазия в новогодние праздники, заявил замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в ходе круглого стола в ТПП республики.

"Уже к концу недели к нам приедут туристы. На сегодняшний день порядка 45 коллективных средств размещения уже готовы принять гостей, и мы ожидаем более трех тысяч туристов", — отметил Ахба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодняя Абхазия: туристический поток стал ручейком

Он добавил, что не все объекты коллективного размещения готовы принять туристов, но в стране есть отели, которые будут заполнены на сто процентов. В основном, это небольшие объекты, так как эксплуатация крупных гостиниц и санаториев в зимний период требуют значительных затрат электроэнергии.

Ахба добавил, что главы районов и Министерство культуры республики подготовили ряд праздничных мероприятий, а у многих туристических организаций уже есть готовая программа по проведению новогодних праздников, которые в среднем длятся от одного до семи дней.

В рамках круглого стола, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.



