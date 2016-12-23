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Круглый стол в ТПП Абхазии

Астамыр Ахба: более трех тысяч туристов посетят Абхазию в праздники

© Sputnik.
В Абхазии
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Обсуждение проблем зимне-весеннего туристического сезона в Абхазии прошло в Торгово - промышленной палате республики в пятницу 23 декабря.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Более трех тысяч туристов ожидает Абхазия в новогодние праздники, заявил замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в ходе круглого стола в ТПП республики.

"Уже к концу недели к нам приедут туристы. На сегодняшний день порядка 45 коллективных средств размещения уже готовы принять гостей, и мы ожидаем более трех тысяч туристов", — отметил Ахба.

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Он добавил, что не все объекты коллективного размещения готовы принять туристов, но в стране есть отели, которые будут заполнены на сто процентов. В основном, это небольшие объекты, так как эксплуатация крупных гостиниц и санаториев в зимний период требуют значительных затрат электроэнергии.  

Ахба добавил, что главы районов и Министерство культуры республики подготовили ряд праздничных мероприятий, а у многих туристических организаций уже есть готовая программа по проведению новогодних праздников, которые в среднем длятся от одного до семи дней. 

В рамках круглого стола, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму. 


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