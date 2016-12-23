Орден "Материнской славы" будет учрежден в Абхазии

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Идет обсуждение учреждения ордена "Материнской славы", сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба во время торжественного мероприятия в честь 23-летия создания движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".

"В опасные для страны времена вы поднимали боевой дух защитников Родины, проводили акции против действий грузинских захватчиков, вы сыграли важную роль в достижении победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Матери, потерявшие своих сыновей, понесли глубокое горе, и их единственное утешение — это свобода Абхазии. Она стала возможной благодаря бесстрашию и самопожертвованию героев, которых вы воспитали", — добавил президент.

В послевоенный период перед страной было много нерешенных вопросов, Абхазия была в блокаде, были трудные времена, и тогда матери смогли многое сделать для страны, отметил глава государства.

"Вы способствовали улучшению социального положения семей, пострадавших в результате боевых действий. Сегодня, когда Абхазия стоит на пути развития, ваша поддержка имеет большое значение. От всей души желаю вам здоровья, удачи и успехов в вашей деятельности", — сказал Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Объединенные горем: материнское движение в Абхазии

Президент также взял на себя обязательства по ремонту помещения, в котором располагается движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" в течение 2017 года.

Председатель материнского движения Гули Кичба поблагодарила президента за поддержку.

"Отсчет нашей организации мы ведем с Мартовского наступления в Отечественной войне. Тогда мы поняли, что значит слово "мать". Я думаю, что наше государство будет делать, как и раньше, все возможное для того, чтобы ни один погибший солдат не остался неопознанным", — подчеркнула Кичба.

В мероприятии приняли участие певцы абхазской эстрады, исполнившие песни военных лет. Движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" имеет 8 региональных отделений по всей Абхазии.



