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Минэкономики Абхазии о ВВП: вырос, но недостаточно

© flickr.com/ Ken Teegardin
В Абхазии
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Пресс-конференция министра экономики Абхазии в Sputnik (3)
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Пресс-конференция министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу 23 декабря.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. За 2015 и 2016 годы внутренний валовый продукт Абхазии вырос на 3,7%, но доля ВВП на душу населения в республике остается низкой, заявил Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 23 декабря.

Министр экономики рассказал журналистам, что за два года доходная часть бюджета республики увеличилась на 66%, ВВП Абхазии вырос на 3,7%, что является очень хорошим показателем.

"Для сравнения можно привести тот факт, что ВВП России за это время упал на 3%", — сказал Ардзинба.

Однако, по словам Адгура Ардзинба, доля ВВП на душу населения в Абхазии очень низкая. Среднемировой показатель – 10 тысяч долларов, российский – 9,4 тысячи долларов, в Абхазии же доля ВВП на душу населения составляет 1900 долларов.


Темы:
Пресс-конференция министра экономики Абхазии в Sputnik (3)

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