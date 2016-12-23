Курсы для начинающих предпринимателей появятся в Абхазии

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. В 2017 году в республике появятся бесплатные курсы для начинающих предпринимателей, заявил Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 23 декабря.

Ардзинба рассказал журналистам, что Министерство экономики и Абхазский госуниверситет, выступившие с идеей таких курсов, готовы подготовить шестьдесят человек, которые по окончании обучения получат сертификаты. Кроме того, эти люди попадут в базу претендентов на льготное кредитование.

"Мы в Министерстве экономики не занимаемся благотворительностью, а считаем выгоду, — сказал Адгур Ардзинба. – Эти курсы – инвестиция в будущее страны".

По словам министра, на обучение будет объявлен конкурс, условия которого появятся на сайте Минэкономики. Отбирать предпринимателей на курсы будет специальная комиссия. Если понадобится, наберут и больше шестидесяти человек. Приоритет в выборе будет делаться в пользу тех, у кого уже есть бизнес, но недостаточно знаний, и тех, у кого пока только есть оригинальные идеи для своего будущего дела.



