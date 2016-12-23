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Адгур Ардзинба.

Минэкономики Абхазии назвало самые бесперспективные госпредприятия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу 23 декабря.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. Бесперспективные предприятия, по мнению Министерства экономики, назвал Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 23 декабря.

Ардзинба рассказал журналистам, что Министерство экономики считает самыми бесперспективными Табачную фабрику и "Абхазлизинг".

"Надо уточнить, что мы считаем бесперспективным, — сказал Адгур Ардзинба. – Это те предприятия, развитие которых мы не видим в ближней и средней перспективе, и где нет смысла присутствия государства".

По словам министра, Табачная фабрика сейчас существует только как разрушенное здание, все оборудование которой было сдано на металлолом. Компания "Абхазлизинг" показала нулевую эффективность и должна быть расформирована.

Как рассказал министр, к неэффективным предприятиям относится Гудаутский винзавод.

"Нужно произвести приватизацию винзавода, — сказал министр. – Только она должна быть максимально открытая и на выгодных государству условиях. Пора прекращать традицию, что в Абхазии выигрывают все, кроме государства!"

По словам министра, в 2017 году запущены или готовятся к запуску семь новых предприятий. 


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