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Избирательная урна

Новым председателем ЦИК Абхазии избран Тамаз Гогия

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии состоялось 23 декабаря в Сухуме.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Амра Амичба. На первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия избран председателем ЦИК, заместителем председателя — Руслан Пантия, секретарем — Ануш Ходжикян. Об этом Sputnik сообщил член ЦИК Алиас Брандзия.

"Центральная избирательная комиссия на первом заседании из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии", — сказал Брандзия.

Полномочия предыдущего состава Центризбиркома истекли. В соответствии со статьей 13 закона "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", Центральная избирательная комиссия образуется в течение 7 дней после назначения выборов.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия состоит из 15 членов, семеро из которых назначаются президентом, и восемь человек избираются Парламентом.

Председатель ЦИК избирается сроком на 5 лет.

Тамаз Гогия — инженер по специальности,  во времена президентства Владислава Ардзинба в разные годы был главой администрации Гулрыпшского района и председателем Госуправления государственным имуществом и приватизации.

Гогия сменил на посту главы ЦИК Батала Табагуа, который занимал эту должность 12 лет.

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