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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Абхазии Р. Хаджимбой

Путин поздравил Хаджимба с наступающим Новым годом

© Sputnik. Михаил Климентьев
В Абхазии
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Мира, благополучия и процветания пожелал президент РФ Владимир Путин народу Абхазии.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с наступающими новогодними праздниками президенту Абхазии Раулю Хаджимба, сообщается на официальном сайте главы республики.#mce_temp_url#

"В минувшем году отношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия активно развивались в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, эффективно взаимодействовать в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности", — говорится в поздравительном адресе президента России.

Владимир Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – мира, благополучия и процветания.


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