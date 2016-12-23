Путин поздравил Хаджимба с наступающим Новым годом

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с наступающими новогодними праздниками президенту Абхазии Раулю Хаджимба, сообщается на официальном сайте главы республики.#mce_temp_url#

"В минувшем году отношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия активно развивались в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, эффективно взаимодействовать в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности", — говорится в поздравительном адресе президента России.

Владимир Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики – мира, благополучия и процветания.



