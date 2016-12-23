Гильдия отельеров Абхазии: развитие туризма тормозит энергетика

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Одна из главных проблем, сдерживающих развитие туристической отрасли, – это энергоснабжение, такое мнение высказал президент Гильдии отельеров Игорь Жигун на круглом столе в ТПП Абхазии в пятницу 23 декабря.

"Первая проблема – это, действительно, энергоснабжение. Напряжение в энергосетях значительно ниже общепринятых 220 вольт, соответственно большинство электроприборов работает некорректно. К сожалению, других источников энергии в Абхазии нет", — отметил Жигун.

По его словам, в последние месяцы в Гагре идет плановое веерное отключение электроэнергии с 8:00 до 9:00 утром и с 19:00 до 20:00 вечером. К тому же происходит несколько внеплановых отключений в течение дня и смена фаз подачи энергии, что может привести к поломке оборудования.

Замминистра по курортам и туризму Астамыр Ахба поинтересовался, какой график устроил бы отельеров. На это Жигун ответил, что в такое время идет приготовление завтрака для постояльцев, а по причине отсутствия электричества приходится включать генераторы. Самое удобное для отключения света, по мнению Игоря Жигуна, — это ночное время суток.

Астамур Ахба пообещал обратиться к руководству "Черноморэнерго" с просьбой внести коррективы по плановому отключению электричества в новогодние праздники.

В рамках круглого стола, в котором участвовали представители курортного бизнеса, обсуждались проблемы зимне-весеннего туризма в Абхазии для дальнейшей оптимизации и координирования работы всех структур, имеющих отношение к туризму.



