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Прогноз.

В субботу в Абхазии осадков не будет, в воскресенье возможен дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (407)
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По сообщениям метеорологов, в выходные дни территория Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в воскресенье из-за незначительной смены воздушных масс и перепадов температуры воздуха во второй половине дня возможен дождь.  

Атмосферное давление высокое, 769 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +6˚С, днем воздух прогреется до +12˚С.

Температура морской воды +10˚С, волнение значительное, силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.


Темы:
Погода в Абхазии (407)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия

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