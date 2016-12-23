В субботу в Абхазии осадков не будет, в воскресенье возможен дождь

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в воскресенье из-за незначительной смены воздушных масс и перепадов температуры воздуха во второй половине дня возможен дождь.

Атмосферное давление высокое, 769 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +6˚С, днем воздух прогреется до +12˚С.

Температура морской воды +10˚С, волнение значительное, силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.



