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Энергетические объекты Крыма

Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ИнгурГЭС

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (37)
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Причину аварии на ИнгурГЭС выясняют специалисты, затем рабочие бригады начнут работы по устранению неполадок.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за аварии на ИнгурГЭС на территории всей Абхазии отключено электричество, сообщил корреспонденту Sputnik источник в "Черноморэнерго". 

Ингурская ГЭС. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Попов
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"Система на ИнгурГЭС дала сбой, причинно-следственная связь аварии еще не установлена, сейчас выясняем", — отметил источник.

Как сообщили специалисты ИнгурГЭС, энергетическая система страны серьезно повреждена, но, несмотря на это, в течение часа начнется поэтапное включение электроэнергии по районам.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС 1300 мегаватт.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (37)

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