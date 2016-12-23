СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за аварии на ИнгурГЭС на территории всей Абхазии отключено электричество, сообщил корреспонденту Sputnik источник в "Черноморэнерго".

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"Система на ИнгурГЭС дала сбой, причинно-следственная связь аварии еще не установлена, сейчас выясняем", — отметил источник.

Как сообщили специалисты ИнгурГЭС, энергетическая система страны серьезно повреждена, но, несмотря на это, в течение часа начнется поэтапное включение электроэнергии по районам.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС 1300 мегаватт.

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