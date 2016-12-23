Минэкономики Абхазии: туризм в стране может стать событийным

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Зимний туризм в республике можно связать яркими событиями, заявила советник Министра экономики Абхазии Камилла Гвадалия на круглом столе в ТПП Абхазии в пятницу 23 декабря.

"Существует такое новое направление, как Event marketing, по которому можно организовать какие-нибудь фестивали, и вообще подумать над тем, чего нет в других странах, и что может дать Абхазия", — предложила Гвадалия.

Она так же отметила, что города Абхазии не украшены и не могут передать рождественское настроение, как, например, в Сочи. Нужно улучшать облик магазинов, различных помещений, комплексов и гостиниц, считает советник.

Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба обратил внимание на то, что в стране появилось больше культурных программ и мест, где каждый житель и гость республики может с пользой провести время.

"Вы знаете, что в последнее время у нас очень хорошо работает Русский театр, приезжают артисты, и Министерство туризма непосредственно будет доводить информацию о культурной программе на праздничные дни до туроператоров и гостей", — сказал Ахба.

Замминистра добавил, что необходимо проводить активную работу и в СМИ, приобщать к этому такие крупные международные агентства, как Sputnik Абхазия, которых читают не только в республике, но и за ее пределами.

В завершении круглого стола в ТПП Абхазии, его участники договорились на следующей встрече в феврале обсудить подготовку к майским праздникам.



