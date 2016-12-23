О том, как воспринимается в самой Европе проблема миграции с Востока, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов опросил абхазов, живущих в Италии, Германии, Греции.

Нестабильность на Ближнем Востоке вызвала огромную волну мигрантов в европейские страны. В последние годы это одна из самых насущных тем европейской политики. А как ее воспринимают простые люди?

"Мигранты бывают разные, — говорит абхазка Аида Сакания, проживающая сейчас в Италии. Много тех, кто приезжает и живет за счет господдержки. Поддержка здесь хорошая, у мигрантов большие льготы, им предоставляется жилье, телефон для бесплатных звонков на родину, выплаты, насколько я знаю, по 10 евро в день".

По словам Аиды, приехавшим помогают в поисках работы, но многие стараются ее не находить, потому что тогда они лишатся значительной части государственных выплат. Хотя и другие примеры тоже есть.

"Тут также много эмигрантов из Украины, — рассказывает Сакания. – Это рабочая сила. Они в основном ухаживают за пожилыми людьми и не сидят "на шее" у государства".

© AFP/ TOBIAS SCHWARZ Миграционным кризисом больше всего недовольны итальянцы

Аида рассказывает, что специалисты в каких бы то ни было областях предпочитают не оставаться в Италии, а ехать транзитом в Германию, где зарплаты выше. Скапливание множества безработных мигрантов в итальянских городах вызывает раздражение местных жителей.

"Мой муж иногда жалуется, что приходится платить огромные налоги на содержание мигрантов, — говорит Аида Сакания. – Для них, к примеру, медицина полностью бесплатна, а итальянцу, чьи доходы превышают средний минимум, за медицинское обслуживание уже приходится платить определенный процент".

Греция, переживающая сейчас глубочайший кризис, служит для беженцев коридором в Европу. Мигранты здесь редко останавливается, как рассказывает абхазка Юлия Лазба, живущая в этой стране.

"Сейчас никому не комфортно, ни местным, ни беженцам, — говорит Лазба. — Правительство повышает налоги, среднего класса практически не осталось, идет расслоение общества на бедных и богатых. Проблема беженцев искусственная, на мой взгляд, при желании границу можно закрыть".

По словам Юлии Лазба, к военным беженцам греки относятся с пониманием, но раздражение вызывают люди, пытающиеся под их видом всеми силами попасть в Европу из Афганистана, Индии, Марокко… Именно им в народе приписывают торговлю наркотиками, похищение женщин и прочие грехи.

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Астанда Габлия, в настоящее время обучающаяся в итальянской провинции Арецо, говорит, что тема мигрантов мало затрагивается в местных СМИ, ее больше обсуждают между собой итальянцы, высказывая недовольство сидящими на пособии беженцами.

"Местные видят в беженцах криминал, боятся за своих детей", — рассказывает Габлия.

Виолетта Рудат Авидзба родом из Абхазии и уже 30 лет живет в Германии. В Берлине она открыла абхазский ресторан, который, по ее словам, больше посещают немцы.

"В Германии законы действуют для всех, — рассказывает Виолетта, — Националистские высказывания здесь серьезно наказуемы, к мигрантам относятся терпимо, помогают им".

Однако, по словам Виолетты, трудолюбивые немцы все чаще высказывают недовольство чрезвычайным засильем немецких городов мигрантами, среди которых становится все меньше видно самих немцев.

"Понимаете, если человек хочет работать, — говорит Виолетта Рудат Авидзба, — ему здесь будет легко, неважно, откуда он приехал. А люди в своих суждениях многое начинают объединять. Говорят, что экономика Германии пошатнулась от мигрантов. Мигранты здесь ни при чем, она еще до этого пошатнулась. Или вот этот кошмарный теракт на ярмарке, сразу на мигрантов начали списывать, хотя расследования на тот момент толком еще не было".

По исследованию старейшей во Франции компании, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, больше всего недовольными миграционным кризисом оказались итальянцы (79 процентов) наименьшее количество пессимистов в Польше — 35 процентов.

Большей частью недовольны миграционной политикой люди старше 35 лет. Особенно это заметно во Франции, где количество пессимистов в этом вопросе среди старшего поколения достигает 70 процентов. В Польше ситуация обратная, недовольных больше в молодежной среде. В Германии мнения людей различного возраста статистически не отличаются, но существует разница географическая — большинство недовольных проживает в провинции.