Виртуальная Абхазия: крепость Амбара

Крепость Амбара — новая часть мультимедийного проекта Sputnik Абхазия, цикла панорам об Абхазии.

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• Прочитайте о крепости Амбара ниже.

Средневековый храм Амбара расположен в поселке Мюссера. Храм полуразрушен, его стены оплетены плющом. Долгие годы полуразрушенный храм был скрыт от посторонних глаз густыми зарослями. Он не просматривался даже со стороны моря. Существует версия, что пастухи обнаружили храм, когда искали овец. Позже Мюссера, как рассказывают, стала прибежищем пиратов и контрабандистов. Покой и тишина воцарились здесь только после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

До наших дней хорошо сохранился лишь фасад храма и каменные своды в алтаре большого зала и в боковых приделах. Свет проникал в храм через двенадцать арочных окон, а в восточной части царил полумрак. Кроме главного зала, в храме было еще несколько помещений (дьяконник, жертвенник) и верхний ярус, куда вела сегодня почти полностью разрушенная каменная лестница.

Огромный храм, напоминающий по типу строения базилику, сложен из каменных блоков и облицован тесаным камнем. Фасад храма и каменные своды в алтаре большого зала и боковых приделах сохранились лучше, а пол объят травой. О судьбе храма в позднесредневековый период имеются лишь отрывочные сведения. Первые подробные описания храма появились лишь в конце XIX века. Специалисты относят его к жемчужинам абхазской церковной архитектуры и считают, что храм в своем роде уникален.