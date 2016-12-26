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МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета

МЧС Абхазии: поиски обломков российского самолета пока безрезультатны

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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На борту самолета, разбившегося после вылета из Сочи в воскресенье 25 декабря, находилось 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова Минобороны РФ и съемочные группы трех российских телеканалов.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиски обломков российского военного самолета ТУ-154, разбившегося 25 декабря, пока не дали результата, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян. 

"Поиски проходят с сегодняшнего утра в Гагрской бухте на двух катерах МЧС Абхазии. По береговой линии ходят наши спасатели, смотрят. На данный момент пока ничего не обнаружено", — добавил он.

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По словам Делибалтяна, есть постоянный контакт с коллегами из Российской Федерации, и дальнейшие действия будут согласовываться сторонами.

Представитель Минобороны РФ Конашенков о ходе поисковой операции Ту-154 в Сочи
© РИА Новости.
Представитель Минобороны РФ о ходе поисковой операции Ту-154 в Сочи

По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 92 пассажира, в том числе восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Среди пассажиров рухнувшего самолета была также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. 

Крушение самолета Ту-154 в Сочи
Крушение самолета Ту-154 в Сочи

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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