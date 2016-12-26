СУХУМ, 26 дек — Sputnik, Анжелика Бения. С победителями престижных международных турниров в разных видах спорта и их тренерами встретился президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

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"Спорту в Абхазии всегда уделялось особое внимание. В советские времена имена абхазских спортсменов звучали на различных уровнях спортивных соревнований по многим видам спорта. Думаю, что старшее поколение помнит выдающихся спортсменов мирового уровня, таких как Виктор Санеев, Владимир Маршания, Раш Хутаба, Виталий Дараселия, Харлам Симония и многих других, создававших имя Абхазии. Из вышеназванных спортсменов многие сегодня занимаются тренерской подготовкой", — сказал Хаджимба.

Президент отметил, что спортсменов в Абхазии становится с каждым годом все больше.

"Наши спортивные залы всегда работают, они всегда полные. Нельзя не отметить, что и в Абхазии есть звезды, озаряющие не только наш, но и мировой небосвод. Есть спортсмены, достигшие уже больших результатов, такие как Денис Царгуш, Ален Авидзба, Ахра Квициния, Амина Аншба, Саид Смыр и многие еще. Самое главное, что у спортсменов есть большое желание достичь высоких результатов, выступать на международной арене под абхазским флагом. От того, насколько активно мы будем включены в спортивный процесс, будет зависеть наше имя", – добавил президент.

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Председатель Госкомитета по спорту и физической культуре Абхазии Баграт Хутаба отметил, что, невзирая на сложности, с помощью государства можно достичь еще большего.

"Прежде чем получить бриллиант, алмаз подвергают огранке, так и со спортсменами. Да, бывает сложно, но мы справляемся. У нас есть все возможности, чтобы наш флаг в спорте был в первых рядах", – отметил Хутаба.

В конце встречи спортсмены вручили президенту памятные подарки, а президент спортсменам – именные часы.