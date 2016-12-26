СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Амра Амичба. Создание оркестра послужит сохранению народных инструментов, и это еще одна новая страница в истории развития культуры Абхазии, прокомментировала корреспонденту Sputnik новость о создании оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа директор Сухумского государственного училища культуры Сира Авидзба.

© Фото: Сырма Ашәԥҳа Октаи Чкотуа: благодаря Отару Хунцария я научился играть на апхиарце

"Теперь можно сказать, что абхазские народные инструменты не пропадут. Дальше их будет двигать молодежь, — сказала Сира Авидзба. – Мы с Отаром Хунцариа долго шли к этому. Ведь это было необходимо, это наше национальное достояние".

Только что созданный оркестр носит имя человека, сделавшего очень многое для того, чтобы до наших дней дошли образцы исконно абхазских народных инструментов.

"Отар Хунцария сделал все для того, чтобы вновь зазвучали некогда считавшиеся устаревшими абхазские народные музыкальные инструменты, такие как ачарпын, апхьарца, абыкь, амырзакан и другие. Это он, будучи педагогом, создал в Сухумском музыкальном училище оркестр народных инструментов. Именно на его основе и создан нынешний оркестр", — отметила Сира Авидзба.

Играют в оркестре выпускники и студенты училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа. А единственный мастер в Абхазии по изготовлению народных инструментов его отец Василий Арухаа.