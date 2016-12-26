О том, как сегодня, спустя четверть века, видятся события, приведшие к исчезновению Советского Cоюза с карты мира, корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказали абхазские политики.

Sputnik, Владимир Бегунов.

"В 1991 году я возглавлял национально-освободительное движение "Аидгылара", — говорит председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба. — Мы боролись за сохранение СССР, потому что понимали, что в случае другого исхода окажемся один на один с агрессивной Грузией. К тому времени уже были столкновения между абхазами и грузинами, уже пролилась кровь. Несмотря на то, что людей активно запугивали и заставляли голосовать за отделение от СССР, на мартовском референдуме большинство населения Абхазии проголосовало за то, чтобы остаться в составе Советского Союза".

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По словам Сергея Шамба, СССР мог бы просуществовать до сих пор, но несколько на иных принципах. Распад же Советского Союза политик считает преступлением высшего руководства страны против советского народа.

По мнению Сергея Шамба, нельзя мерить все советское время одной меркой и сравнивать сталинскую эпоху с последующими.

"В период сталинских репрессий абхазский народ сильно пострадал, — говорит Шамба. — Была уничтожена практически вся абхазская интеллигенция, закрывались абхазские школы, было запрещено обучение на абхазском языке, местные земли активно заселялись грузинскими поселенцами. Был создан "Абхазпереселенстрой", который даже во время Великой Отечественной войны переселял сюда грузин".

Политик считает, что в последующие годы отношение советской власти к Абхазии сильно изменилось, и было больше позитивных моментов, чем негативных.

"После смерти Сталина абхазская наука, культура и образование получили новый импульс, — рассказывает Сергей Шамба. — Была поддержка руководства страны в развитии национальной культуры".

Несмотря на то, что Абхазия получила независимость, считает политик, распад СССР — трагическое событие, потому что стоило большой крови, и сейчас люди меньше защищены государством, чем в советское время.

Председатель компартии Абхазии Лев Шамба согласен в оценке последствий распада СССР.

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"Я сужу об исторических событиях с точки зрения человеческих жизней, — говорит Лев Шамба. — За последние двадцать пять лет столько крови было пролито, что никакими отдельными успехами это не оправдать. Если бы сохранился СССР, в мире бы не было столько горячих точек, не было бы войн в Ираке, Сирии и множества других".

Лев Шамба говорит, что сложно представить, каким бы был СССР сегодня, но его распад, инициированный сверху, – нонсенс в мировой истории.

"Все, вспоминая СССР, говорят о Сталине, — рассказывает Лев Шамба. – У меня тоже дедушку расстреляли. Никто не отрицает, крови было много, но в конце своего существования это было могущественное государство с выстроенной экономикой, где были связаны разные регионы страны. К такому уровню развития мы только приближаемся".

По словам Шамба, двигаться вперед, не разрушая предыдущими поколениями созданное, можно и нужно, иначе в мире наступает хаос.