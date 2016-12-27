Sputnik, Амра Амичба

На территории Абхазии заготовка елей и пихты для проведения новогодних праздников запрещена постановлением Кабинета Министров от 12 декабря 2016 года. Также запрещен ввоз из России натуральной пихты без корневой системы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава. По его словам, ель и раньше не много заготавливали, так как растет в труднодоступных высокогорных районах Абхазии, поэтому чаще браконьеры покушаются на пихту, которая растет ниже, в более доступных местах высокогорья. Читанава заметил, что хотя пихта не занесена в Красную книгу, но это реликтовое дерево, оберегаемое государством.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Операция "Елка": как устанавливали елку в Новом районе Сухума

"Поэтому среди завозимых деревьев тоже не должно быть пихты "на срез". Привезут небольшую партию, остальное браконьеры срубят в Абхазии и будут продавать как привозные. Чтобы этого не происходило, Кабинет Министров запрещает ввозить срубленные пихты. При этом не запрещается привозить живую пихту в горшках", — уточнил Савелий Читанава.

Казалось бы, при таких запретах и отсутствии в стране соответствующего питомника только и остается всем встречать Новый год, нарядив искусственные елки. Однако абхазские предприниматели завозят из России ели, выращенные в Пермском питомнике.

Ахра с друзьями привезли на продажу 1000 елей. По словам предпринимателя, пока покупателей немного. По опыту прошлых лет знает, что ажиотаж начнется ближе к концу месяца. Цены от 500 до 2 тысяч рублей за трехметровое молодое деревце. При этом Ахра признает, что уже много лет искусственные ели пользуются большим спросом, нежели живые.

Пенсионерка Ламара, прицениваясь и выбирая дерево покраше и попышнее, подчеркнула, что всегда ставит дома живые елки.

"В комнате должен благоухать запах ели, именно это создает новогоднюю атмосферу. Некоторые оставляют елки на весь январь, это неправильно. Обязательно надо убирать после старого Нового года", — посоветовала пожилая женщина.

Цены на искусственные елки намного превышают стоимость живых деревьев. Цена варьируется от 350 до 10 тысяч рублей. На сухумском центральном рынке также широкий выбор, начиная от обычных искусственных зеленых и даже белых до силиконовых елей. Правда, последние очень дорогие, к примеру, двухметровая стоит 16 тысяч рублей. Есть даже искусственные сосны с пышными ветками.

© Sputnik. Леон Гуния Праздник к нам приходит

"У меня на днях купили трехметровую силиконовую ель за 25 тысяч. Такие ели с литой силиконовой хвоей от обычных искусственных отличаются большей долговечностью и не осыпаются со временем», — сказала предприниматель Алена, которая уже пять лет занимается "елочным" бизнесом.

Она вспоминает, что в прошлом году в продаже практически не было живых елей, распродала весь свой товар к 31 декабря.

"Помню, пришла покупательница и просила достать ей хотя бы картонную елочку", — с улыбкой рассказала Алена.

Кстати, самая высокая из предлагаемых елей в магазинах — трехметровая.

"Но самая ходовая – 2 метра 20 сантиметров, так как потолки наших многоквартирных домов ниже трех метров", — заметила продавец искусственных деревьев Рузанна.

По ее словам, для своих детей ежегодно наряжает искусственную елку.

"Она более красивая, ветка к ветке, украшать такую ель — одно удовольствие. Ставлю не очень большую, полтора метра, для нее же еще игрушки покупать, тоже недешевые", — заметила Рузанна.

Кстати, для тех, кто трепетно относится к природе и против вырубки деревьев, можно купить новогоднюю ель в «горшке». А выбор настолько велик, начиная от совсем крохотных в 50 сантиметров до полутораметровых.