СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазские спасатели задействуют вертолеты в поисках обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России, об этом корреспонденту Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"С сегодняшнего дня подключим авиацию: частный вертолет МИ-2 и военный вертолет МИ-8", — сказал Квициния.

По словам главы МЧС, во вторник увеличится число спасателей, задействованных в поисковых работах, проходящих в акватории Гагры.

"Будет задействовано 82 спасателя. С утра работает два катера, планируем задействовать еще два", — отметил министр.

В Гагре, подчеркнул Квициния, будет создан оперативный штаб для поиска обломков самолета Минобороны России и в темное время суток.

"Помимо штаба, будет организована полевая кухня, установим световую башню. Делаем все, чтобы мы могли контролировать берег круглосуточно", — рассказал Лев Квициния.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сообщил, что абхазские спасатели координируют поисковые работы с российскими коллегами.

"Мы постоянно на связи с российским МЧС, но, к сожалению, пока нами ничего не найдено", — рассказал Квициния.

По уточненным данным, в Черном море на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены тела 12 погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.



