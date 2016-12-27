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Прогноз.

Дождь со снегом прогнозируют абхазские синоптики в среду

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (411)
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По сообщению метеорологов, в среду на территории Абхазии из-за прохождения атмосферных фронтов Атлантического циклона погода изменится.

СУХУМ, 27 дек  – Sputnik. По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, в среду на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет от +2˚С  до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +8˚С. 

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду. 

Температура морской воды +9˚С. 

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Абхазская народная примета о погоде гласит, что если зимой буйволы начнут отряхиваться, будто от насекомых, то пойдет снег. 

Прогноз погоды с 20:00 27.12.2016 по 20:00 28.12.2016
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 27.12.2016 по 20:00 28.12.2016

 

Темы:
Погода в Абхазии (411)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия

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