СУХУМ, 27 дек – Sputnik. По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, в среду на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет от +2˚С до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +8˚С.

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +9˚С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Абхазская народная примета о погоде гласит, что если зимой буйволы начнут отряхиваться, будто от насекомых, то пойдет снег.