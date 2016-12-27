СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Рада Ажиба. Государственному ансамблю народного танца "Кавказ" присвоено имя его основателя, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени, Народного артиста Абхазии и Южной Осетии Кандида Тарба, об этом сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Министерство культуры Абхазии положительно рассмотрело ходатайство коллектива, так как мы планировали назвать госансамбль в честь его создателя. За последние полгода в отсутствие Кандида Тарба ансамбль активно гастролирует, ансамбль развивается, ставит танцы", — сказала Эльвира Арсалия.

По мнению Арсалия, Кандид Тарба развивал не только свой ансамбль, но и популяризировал абхазскую культуру.

"Его заслуги колоссальны в развитии абхазской культуры. В течение многих лет Кандид Тарасович развивал не только свой ансамбль, но и нашу культуру. Благодаря ансамблю "Кавказ" об Абхазии услышали многие, и в других странах складывалось положительное впечатление о нашей стране, о нашей культуре", —добавила министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кандиду Тарба посвящается... 11

Директор, художественный руководитель ансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба отметил, что для Кандида Тарба было очень важно, чтобы его детище жило долго и успешно.

"Я уверен, что ансамбль будет существовать еще долгие и долгие годы, у него будет очень много интересных свершений впереди. Я благодарен всем, кто поддержал идею назвать ансамбль "Кавказ" именем Кандида Тарба. В создание и развитие ансамбля Кандид вложил душу, и не могло быть по-другому, ведь когда он предложил первому президенту создать ансамбль, Владислав Ардзинба сказал: "Вперед, старик!", — рассказал худрук.

Кандид Тарба родился 13 мая 1944 года в селе Моква Очамчырского района. С 1959 года был артистом Государственного ансамбля песни и танца Абхазии. В 1967 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный артист Абхазской АССР". С 1980 года главный балетмейстер Госансамбля народной песни и танца Абхазии. В 1990 году Кандид Тарба создал ансамбль народного танца "Кавказ". Коллектив участвовал в международных фестивалях, проходивших в России, Турции, Германии, Польше, странах Азии и Европы. В 2004 году "За большие заслуги в развитии хореографического искусства Республики Абхазия" Кандид Тарба награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. В 2009 году Указом президента Абхазии "За большой личный вклад в развитие профессионального хореографического искусства Абхазии" Кандид Тарба удостоен звания Народный артист Республики Абхазия". В 2011 году Указом президента России Дмитрия Медведева был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие российско-абхазских отношений.

Кандид Тарба ушел из жизни 1 мая 2016 года.