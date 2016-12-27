Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы за 2016 год.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил надежду на то, что кандидатуры, представленные оппозицией на различные чиновничьи места, согласно достигнутому соглашению будут полезны для решения реальных проблем в Абхазии. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2016 год.

"Этот документ имеет больше политическое предназначение. Он был принят для того, чтобы уйти от противостояния. Я очень хочу и верю в то, что наши оппоненты будут исходить из целесообразности представления кандидатур для решения реальных задач, а не в угоду каким-то личностям и тем задачам, которые стоят перед ними. Будет это прокурор или судья Конституционного суда, он в любом случае должен опираться на букву закона", — добавил президент.

Хаджимба привел в пример соглашение, регулирующее взаимоотношения президента и вице-президента, которое было достигнуто во время политического кризиса в 2004 году, но не получило полной реализации.

"Честно говоря, я тогда не сделал трагедии. Все-таки тишина и возможность развиваться государству важнее, чем наши личностные интересы", — отметил он.

В Парламенте Абхазии 19 декабря был подписан документ между властью и оппозицией, согласно которому исключается возможность разрешения политических противоречий в стране неконституционным путем.