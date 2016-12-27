Видеозарисовка "Слово" удостоилась специального диплома в "Доме Кино"

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Анжелика Бения. На официальном сайте Центра экранных и медиа искусств "Дом кино" опубликованы итоги конкурсной программы медиафестиваля "Экспериментальное кино медиа Арт", сообщила директор Людмила Козлова.

В номинации "экспериментальный фильм" специального диплома удостоилась видеозарисовка на стихотворение абхазского поэта Баграта Шинкуба "Слово". Режиссер зарисовки – Илона Хварцкия, сценарист, исполнительница главной роли – Амина Лазба.

"Это красивая, поэтичная видеозарисовка, поэтому жюри и отметило эту работы специальным дипломом", – сказала Козлова.

Цель видеозарисовки "Слово" – популяризация памятников историко-культурного наследия Абхазии и абхазской поэзии, сказала Хварцкия.

По словам режиссера, "Слово" — метафора творческого пути и сложностей, с которыми сталкивается человек в процессе работы.

"Эта видеозарисовка — пилотный проект. Мы планируем сделать серию видеозарисовок, в центре которых будут памятники историко-культурного наследия Абхазии и литературные произведения абхазских поэтов. Сюжет будет продиктован взаимосвязью содержания стихотворения и места съемки", – сказала она.

© Sputnik. Анжелика Бения Стихи абхазских классиков и молодых поэтов прозвучали на "Волне"

Победителем в номинации "Экспериментальный фильм" стала работа Владимира Кулакова "Sept jours sans d’Infanterie /Семь дней пехоты".

Как сообщила директор Центра Людмила Козлова, конкурсная программа собрала 90 участников.

По ее словам, в номинации "Фотопроект" победитель не был определен, так как "работы были представлены не должного уровня".

"Поскольку нас интересовало именно экспериментальное кино, планка была поставлена высоко. Хотелось видеть среди работ победителей не просто традиционно сложившиеся жанры, а поиск, выход за рамки, какой-то эксперимент. Это и было главным фактором, по которому и оценивались работы", – отметила Козлова.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Слово" Баграта Шинкуба прозвучало на "Волне"

Работы оценивала экспертная группа, в составе которой были кураторы, медиа-художники Марина Фоменко (Москва), Виктория Илюшкина (Санкт-Петербург), два представителя из Красноярска: президент ассоциации любительского видео Галина Фидяева и режиссер документального кино Оксана Басманова.

"Программа родилась в Красноярском Доме кино. В этом году мы провели уже шестой фестиваль. На втором фестивале у нас появился конкурс. В этом году это был уже пятый конкурсный отбор. Темой работ были экспериментальное кино и медиа арт. Этой теме были посвящены и лекции, с которыми выступали приехавшие на фестиваль гости, также две экспозиции, размещенные в Доме кино. Вокруг этой темы были и конкурсные работы", – поделилась директор.

Стать участником конкурсной программы, по словам Козловой, может стать любой желающий. Фестиваль проходит во второй половине года. Со сроками и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Центра экранных и медиа искусств "Дом кино".



