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Остатки сухумской крепости

Премия за сохранение историко-культурного наследия появится в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 27 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство культуры Абхазии собирается учредить премию за достижения в области сохранения историко-культурного наследия, сообщил на пресс-конференции замминистра культуры Батал Кобахия во вторник 27 декабря.

По словам Кобахия, вручать премию предполагается в нескольких номинациях: лучшие проекты реставрации памятников, просветительские и журналистские проекты, рассказывающие об истории Абхазии.

"Национальное самосознание не может существовать без исторической идентичности", — сказал Батал Кобахия.

По словам замминистра, сохранение историко-культурного наследия является необходимым условием целостности и многообразия Абхазии.


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