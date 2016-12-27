СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство культуры Абхазии собирается учредить премию за достижения в области сохранения историко-культурного наследия, сообщил на пресс-конференции замминистра культуры Батал Кобахия во вторник 27 декабря.

По словам Кобахия, вручать премию предполагается в нескольких номинациях: лучшие проекты реставрации памятников, просветительские и журналистские проекты, рассказывающие об истории Абхазии.

"Национальное самосознание не может существовать без исторической идентичности", — сказал Батал Кобахия.

По словам замминистра, сохранение историко-культурного наследия является необходимым условием целостности и многообразия Абхазии.



