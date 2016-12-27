20:11 28 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото картотеки

Минкульт Абхазии издаст найденные архивные документы

© Sputnik. О. Иванов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8110

Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 27 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Документы, найденные во время работ по инвентаризации памятников, планируется издать в нескольких томах, первый возможно выйдет в 2017 году, сообщил на пресс-конференции замминистра культуры Батал Кобахия во вторник 27 декабря.

"Во время инвентаризации объектов историко-культурного наследия мы на различных предприятиях в районах нашли огромное количество интересных архивных материалов, — сказал замминистра. – Они представляют колоссальную ценность. Предприятия их хранили, но не систематизировали".

Сейчас, по словам Батала Кобахия, бумаги переводят в электронный вид. Если государство выделит деньги, то первый том найденных архивных документов будет издан уже в 2017 году.


Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль Хибла Герзмава приглашает
Удавы и подземные жители: культурная Абхазия в 2016 году
Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли
Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia