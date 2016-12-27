СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Владимир Бегунов. Посещение Бедийского храма Министерство культуры Абхазии планирует сделать платным после создания на его базе государственного заповедника, сообщил на пресс-конференции замминистра культуры Батал Кобахия во вторник 27 декабря.

Также, по словам замминистра, в будущем платным отдельным туристическим объектом станет Сухумская крепость, когда она будет благоустроена.

Как рассказал Батал Кобахия, в планах Минкульта введение небольшого налога на турфирмы, средства от которого пойдут на реконструкцию и консервацию памятников.

"Турфирмы зарабатывают деньги на объектах историко-культурного наследия, — сказал Кобахия. – Небольшой налог с этой прибыли поможет поддерживать эти объекты в должном состоянии".

По словам замминистра, многие жители критикуют работу Минкульта, но это положительное явление, потому что раньше на проблемы защиты памятников население вообще не обращало внимания.