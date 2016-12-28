СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Штормовое предупреждение объявлено в зоне поисков обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России в акватории Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik сообщил в среду 28 декабря первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

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"По прогнозам, во второй половине дня в зоне поисков обломков самолета ожидается шторм. Будем работать по ситуации", — сказала Делибалтян.

По словам первого замминистра, на берегу поисковые работы будут продолжены даже с ухудшением погоды.

"Сегодня мы увеличили число спасателей до 130 человек. На берегу развернута кухня, работает штаб, поэтому сможем посменно обходить береговую линию в зоне поиска", — отметил он.

По-прежнему, подчеркнул Тигран Делибалтян, ведется облет территории на вертолете. За два предыдущих дня обломков российского военного самолета Ту-154 абхазские спасатели не нашли.

Ту-154 разбился в Черном море под Сочи утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Общее число обнаруженных российскими спасателями тел достигло 15.



