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МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета

МЧС Абхазии: шторм может помешать поискам обломков Ту-154

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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В случае шторма в зоне поиска обломков военного самолета РФ Ту-154 на территории Абхазии, поиски будут продолжены на береговой линии, сказал Sputnik первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Штормовое предупреждение объявлено в зоне поисков обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России в акватории Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik сообщил в среду 28 декабря первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян. 

МИД Абхазии. Архивное фото
© Фото: предоставлено МИД РА
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"По прогнозам, во второй половине дня в зоне поисков обломков самолета ожидается шторм. Будем работать по ситуации", — сказала Делибалтян.

По словам первого замминистра, на берегу поисковые работы будут продолжены даже с ухудшением погоды.

"Сегодня мы увеличили число спасателей до 130 человек. На берегу развернута кухня, работает штаб, поэтому сможем посменно обходить береговую линию в зоне поиска", — отметил он.

По-прежнему, подчеркнул Тигран Делибалтян, ведется облет территории на вертолете. За два предыдущих дня обломков российского военного самолета Ту-154 абхазские спасатели не нашли. 

Ту-154 разбился в Черном море под Сочи утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Общее число обнаруженных российскими спасателями тел достигло 15. 


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
Теги:
Абхазия

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