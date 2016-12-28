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Дом-музей Баграта Шинкуба.

Музеи Нестора Лакоба и Баграта Шинкуба появятся в Абхазии

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
В Абхазии
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С предложением о создании историко-мемориального музея Нестора Лакоба и мемориального дома-музея Баграта Шинкуба обратилась к Кабмину министр культуры Эльвира Арсалия в среду 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Предложение создать музеи имени абхазского политического деятеля Нестора Лакоба и писателя Баграта Шинкуба единогласно одобрили министры республики в среду 28 декабря, сообщает корреспондент Sputnik с места события. 

По словам министра культуры страны Эльвиры Арсалия, главная цель создания музеев — это увековечивание памяти знаковых для истории республики личностей. 

По ее словам, музей имени Нестора Лакоба перестал функционировать в годы Отечественной войны народа Абхазии, был разграблен, но в Госмузее республики сохранился ценный фонд. 

Арсалия добавила, что историко-мемориальный музей Нестора Лакоба будет формироваться в течение нескольких лет, и принятое Кабмином решение в день смерти абхазского политического деятеля очень символично. 

Министры также единогласно одобрили создание мемориального дома-музея Баграта Шинкуба, столетие со дня рождения которого будет отмечаться  в 2017 году. 

"В рамках плана мероприятий по празднованию столетия Баграта Шинкуба один из пунктов — это присвоение государственного статуса музею Шинкуба в родовом селе Члоу", — сказала Арсалия. 

Баграт Шинкуба — Народный поэт Абхазии, автор множества сборников стихов, автор исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений.

Лакоба Нестор Аполлонович — выдающийся государственный деятель Абхазии.


 

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