Музеи Нестора Лакоба и Баграта Шинкуба появятся в Абхазии

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Предложение создать музеи имени абхазского политического деятеля Нестора Лакоба и писателя Баграта Шинкуба единогласно одобрили министры республики в среду 28 декабря, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

По словам министра культуры страны Эльвиры Арсалия, главная цель создания музеев — это увековечивание памяти знаковых для истории республики личностей.

По ее словам, музей имени Нестора Лакоба перестал функционировать в годы Отечественной войны народа Абхазии, был разграблен, но в Госмузее республики сохранился ценный фонд.

Арсалия добавила, что историко-мемориальный музей Нестора Лакоба будет формироваться в течение нескольких лет, и принятое Кабмином решение в день смерти абхазского политического деятеля очень символично.

Министры также единогласно одобрили создание мемориального дома-музея Баграта Шинкуба, столетие со дня рождения которого будет отмечаться в 2017 году.

"В рамках плана мероприятий по празднованию столетия Баграта Шинкуба один из пунктов — это присвоение государственного статуса музею Шинкуба в родовом селе Члоу", — сказала Арсалия.

Баграт Шинкуба — Народный поэт Абхазии, автор множества сборников стихов, автор исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений.

Лакоба Нестор Аполлонович — выдающийся государственный деятель Абхазии.



