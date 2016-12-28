Игорь Казанба назначен директором "Абхазберегозащиты"

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Амра Амичба. Игорь Казанба назначен директором государственного предприятия "Абхазберегозащита", об этом сообщила пресс-служба ГК "Апсныргылара".

В беседе с корреспондентом Sputnik Игорь Казанба заметил, что коллектив молодой, полный энтузиазма, нацелен на работу.

"Предыдущее руководство много сделало для восстановления структуры. Думаю, при поддержке руководства страны предприятие сумеет возродиться, чтобы выполнять большие задачи. В перспективе строительство нового Эшерского моста. Исходя из технических возможностей, которые есть у нас, мы намерены сделать так, чтобы на этом объекте работали наши силы и техника, наши кадры, с привлечением к работе местных людей", — сказал Игорь Казанба.

Игорь Казанба с 13 мая 2015 года занимал пост гендиректора госкомпании "Апсныргылара", с которого был освобожден по собственному желанию.

В 1994 году в Абхазии была создана компания "Мостострой", которая в 2004 году была реорганизована в государственное предприятие "Абхазберегозащита".



