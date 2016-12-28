СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Более 200 встреч провело руководство Министерства иностранных дел Абхазии в 2016 году, об этом на пресс-конференции в среду 28 декабря сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лаура Тания.

"Встречи прошли с делегациями России, Евросоюза, ООН, ОБСЕ, Швейцарии, Венесуэлы, Приднестровья, Южной Осетии, представителями международных неправительственных организаций. Отправлено 630 исходящих личных и вербальных нот, получено 362 ноты, организованы дипломатические приемы. В МИД Абхазии поступило три межгосударственных соглашения, девять межправительственных и восемь межведомственных соглашений", — перечислила Тания.

Представитель МИД Абхазии отметила, что в 2016 году была продолжена активная работа по укреплению дружественных связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, а также по установлению новых зарубежных контактов.

Вместе с тем она подчеркнула, что большая часть работы ведомства ведется в закрытом режиме.

"Несмотря на возрастающий уровень противодействия усилиям Республики Абхазия со стороны Грузии и ее союзников, эта работа будет продолжена", — заявила она.

За отчетный период, по словам Лауры Тания, продолжилось укрепление и содержательное насыщение абхазо-российских отношений в различных сферах, проводились регулярные встречи в рамках механизма внешнеполитической координации, а также встречи глав МИД Абхазии и России.

"3 ноября 2016 года состоялась встреча абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой был обстоятельно рассмотрен весь спектр вопросов двусторонней повестки. Значительное содействие оказывает Российская Федерация в деле укрепления международных позиций Республики Абхазия, в установлении новых контактов в различных регионах мира", — сказала Тания.

Посольство Абхазии в России, отметила Тания, проводит активную работу с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Российской Федерации. Осуществляется регулярное взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти Российской Федерации.