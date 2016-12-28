СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Площадка проведения Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье позволяет донести до международной общественности позицию Абхазии, сказал в среду 28 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел республики Даур Кове.

По словам главы внешнеполитического ведомства Абхазии, в 2017 году от встреч, проводимых в рамках Женевских дискуссий, ожидаются результаты.

"Конечно, восемь лет длятся Международные Женевские дискуссии, и есть ожидания. Думаю, что в 2017 году Женевские дискуссии дадут свой результат. Есть определенные моменты, над которыми мы работаем. Мы считаем, что предстоящий год даст нам возможность более эффективно использовать эту площадку", — отметил он.

Глава МИД Абхазии Даур Кове подчеркнул, что в новом году продолжится активная работа по представлению позиции Абхазии на международной арене. Отдельно министр рассказал журналистам о том, что в новом году в ведомстве ожидаются структурные преобразования, которые, по его словам, позволят работе министерства быть более эффективной.