СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Проект постановления о ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям, которые не получают пенсии и иные социальные выплаты иностранного государства, принял Кабмин Абхазии в среду 28 декабря.

"Ежемесячная доплата устанавливается 14 категориям пенсионеров, определенным законом республики о повышении пенсии отдельным категориям пенсионеров", — сказал министр труда и соцобеспечения Руслан Аджба, представляя постановление в Кабинете Министров.

По словам Аджба, пенсионерам, получающим пенсию по возрасту и за выслугу лет, будут доплачивать по одной тысяче рублей, пенсионеры с почетным званием "народный" и "заслуженный" получат доплату в 500 рублей, пенсионеры, работавшие в шахтах, – 500 рублей.

Аджба добавил, что лицам, получающим пенсию по потере кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи будет доплачиваться 700 рублей, круглым сиротам и инвалидам труда I, II, III групп размер доплаты составит одну тысячу рублей, инвалидам с детства – 500 рублей, а пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и инвалидности, будут выплачивать по 850 рублей.



