СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Проект постановления, предусматривающего продление сроков действия абхазских паспортов с истекшим или истекающим сроком действия до 5 апреля 2017 года, принял Кабмин Абхазии в среду 28 декабря.

"Как вам известно, сейчас активно идет обмен старых паспортов гражданина Абхазии на новый образец. Практически все отделения запущены, которые оснащены всей необходимой техникой, но, учитывая кадровые изменения и новую программу, можно сказать, что пока нет возможности в полной мере обслуживать весь поток людей. Для того чтобы не создавать излишние проблемы людям, предлагаем принять это постановление", — сказал начальник правового отдела Кабинета Министров Лаша Цаава.

По его словам, из-за этого пенсионеры, у которых заканчивается срок паспортов, не могут своевременно получить пенсии и, учитывая предстоящие выборы в Парламент республики, необходимо исключить любого рода препятствия для волеизъявления граждан Абхазии.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц отметил, что уже были многочисленные сигналы от банков о том, что они не могут начислять пенсию по причине истекших сроков паспортов. Поэтому, добавил он, есть необходимость пойти навстречу этим гражданам.

Барциц также подчеркнул, что принятое Кабинетом Министров постановление не означает остановку процесса обмена старых паспортов на новый образец.

Новый бланк паспорта гражданина Абхазии полностью отличается дизайном и технологией изготовления от старого. Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.