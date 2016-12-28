СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Амра Амичба. Первые шесть докторов наук и шесть кандидатов наук, защитившихся в Абхазии, получили государственные дипломы на торжественной церемонии в Академии наук Абхазии в среду, 28 декабря.

"С 2013 года у аспирантов при АбИГИ, АГУ и Академии наук появилась возможность защищать кандидатские и докторские диссертации. До сих пор мы не выдавали дипломы, так как изготавливались бланки дипломов", — сказал сказал президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.

Кандидатские дипломы зеленого цвета, докторские – красного. Заполняются бланки на абхазском и русском языках.

© Sputnik. Амра Амичба Первым обладателям абхазских ученых степеней вручили дипломы

Вручая дипломы, Зураб Джапуа с улыбкой заметил, что выписывали бланки не по алфавитному порядку фамилий, а по мере даты защиты кандидатских и докторских диссертаций.

Докторский диплом под порядковым номером «1» вручили ученому Валерию Бигуаа. Он защитил диссертацию на тему «Традиционная бытовая культура абхазов и современная действительность». Он признался корреспонденту Sputnik, что защищать свою работу перед абхазскими учеными ответственно, так как они глубоко разбираются в местной тематике.

"Это не значит, что оппонентами были только абхазские ученые. Моим абхазским оппонентом был только Теймураз Ачугба, других челнов Совета пригласили из России, видных ученых из Российской Академии наук. Они и составляют большую половину ученого Совета. У нас пока недостаточно ученых, докторов наук, чтобы самим проводить защиту", — сказал Валерий Бигуаа.

Доктор наук отметил, что собирается выпустить монографию отдельной книгой на абхазском и русском языках.

© Sputnik. Амра Амичба Первым обладателям абхазских ученых степеней вручили дипломы

Кандидат исторических наук Михаил Гумба написал научный труд о военно-политической истории Абхазии.

"Тема охватывала период с начала XIXвека, вопрос присоединения Абхазского княжества к Российской империи, и до упразднения Абхазского княжества, до 1864 года. Моим научным руководителем был Арвелод Куправа. В дальнейшем собираюсь расширить и доработать кандидатскую работу до докторской", — сказал кандидат исторических наук Михаил Гумба. Сейчас молодой ученый преподает в Абхазском госуниверситете.

На торжественной церемонии вручения дипломов присутствовал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба. Он поздравил ученых и отметил, что для развития абхазской науки необходимо привлекать молодых к исследовательской работе и обещал поддержку научным проектам.

Среди первых кандидатов наук и колумнист Sputnik Саида Возба.



