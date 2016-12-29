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МИД Абхазии. Архивное фото

МИД Абхазии осудил обстрел российского посольства в Сирии

© Фото: предоставлено МИД РА
В Абхазии
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На территории Посольства России в Сирии, во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, упали две мины в среду 28 декабря.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Абхазия решительно осудил обстрел террористами Посольства Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, произошедший в среду 28 декабря, сообщается на официальном сайте МИД Абхазии.

"Расцениваем данную провокацию как попытку подрыва усилий Российской Федерации по достижению мирного урегулирования сирийского кризиса. В сложившейся ситуации наиболее показательной должна стать реакция международного сообщества, которое обязано обозначить свою жесткую и бескомпромиссную позицию по отношению к террору", — говорится в заявлении.

МИД Абхазии призывает всех представителей международного сообщества дать адекватную оценку этой вызывающей террористической атаке и подтвердить тем самым свою решимость в борьбе с общей угрозой терроризма.

В среду 28 декабря Посольство России в Сирии подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

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