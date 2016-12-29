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Квеквескири: в новогоднюю ночь у главной елки Абхазии всех ждет сюрприз

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Пресс-конференция заместителя начальника Управления культуры администрации Сухума Тимура Квеквескири и заслуженного артиста Абхазии Артура Лакрба прошла в медиа-центре Sputnik 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Амра Амичба. В Новогоднюю ночь у главной елки страны, установленной на площади свободы, всех  ждет сюрприз, заявил замначальника Управления культуры столичной Администрации Тимур Квеквескири на пресс-конференции, посвященной программе праздничных мероприятий в столице.

Квеквескири не раскрыл главную интригу праздничного шоу.

"Встреча 2017 года будет самой запоминающейся", — пообещали организаторы.

По словам замначальника столичного управления культуры, в прошлом году около трех тысяч человек пришли к главной елке в новогоднюю ночь, и в этом году ожидается не меньше. 

Новогоднее мероприятие у главной елки страны
© Sputnik. Амра Амичба
Новогодние представления проходят у главной елки Абхазии

"Торжественная программа начнется в час ночи с театрализованной постановки. Полюбившиеся всем эстрадные певцы: Хибла Мукба, Автандил Конджария, Мана, Саида Габния, Джимми Шумения, Артур Лакрба — исполнят  свои песни. Кстати, некоторые из них написали специально к празднику новые песни. А танцевальная шоу-группа «Амца» (огонь – ред.) «зажжет» на сцене. Мы всегда отдаем предпочтение абхазским исполнителям, чтобы горожане и гости Абхазии смогли насладиться их творчеством", — подчеркнул Тимур Квеквескири.   

Сцена уже установлена. С 25 декабря у главной елки проходят праздничные представления. 29 декабря выступит  эстрадный театр "Каданс".

Программу новогодней ночи будут вести четверо ведущих.

"Двое ведущих концерта будут на сцене и двое ведущих с микрофонами «в народе». Будет сооружен специальный подиум возле елки. Каждому желающему предоставят свободный микрофон, чтобы он озвучил свое поздравление и  высказал пожелания соотечественникам в Новом году", — сказал Квеквескири. 

Он подтвердил, что, как ранее обещали транспортники на пресс-конференции в Sputnik, троллейбусы будут курсировать по маршрутам всю новогоднюю ночь. 

"Не все имеют личный автотранспорт или возможность на такси добраться до главной елки. Поэтому общественный транспорт, а именно,  троллейбусы, однозначно, будут ездить", — сказал Квеквескири.

Наала Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хашиг: в Сухуме должна ощущаться атмосфера приближающегося праздника

Он заверил, что концерт состоится в любую погоду.

"Мы абсолютно не рассматриваем, что будет плохая погода, — с улыбкой сказал он. — Если человек уже настроился на праздник, то перенос – это уже не те эмоции. Думаю, никого не испугает ни  дождь, ни снег. В прошлом году все еще больше стали веселиться, когда пошел снег".

Поздравляя горожан с наступающим Новым годом, Тимур Квеквескири просил всех, кто придет на новогоднее представление у главной елки, проявить аккуратность.

"После распития, скажем, лимонада, необязательно бросать бутылку под елку на площади или в парке. Можно сложить в пакет  и выбросить в мусор. Потому что, когда нас много и каждый бросит по полсоринки – это уже будет много мусора", — отметил замначальника Управления культуры. 

По его наблюдениям, в отличие от прошлых лет, горожане проявляют большую сознательность и уже не срывают украшения с главной елки.  


Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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