СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Амра Амичба. В Новогоднюю ночь у главной елки страны, установленной на площади свободы, всех ждет сюрприз, заявил замначальника Управления культуры столичной Администрации Тимур Квеквескири на пресс-конференции, посвященной программе праздничных мероприятий в столице.

Квеквескири не раскрыл главную интригу праздничного шоу.

"Встреча 2017 года будет самой запоминающейся", — пообещали организаторы.

По словам замначальника столичного управления культуры, в прошлом году около трех тысяч человек пришли к главной елке в новогоднюю ночь, и в этом году ожидается не меньше.

© Sputnik. Амра Амичба Новогодние представления проходят у главной елки Абхазии

"Торжественная программа начнется в час ночи с театрализованной постановки. Полюбившиеся всем эстрадные певцы: Хибла Мукба, Автандил Конджария, Мана, Саида Габния, Джимми Шумения, Артур Лакрба — исполнят свои песни. Кстати, некоторые из них написали специально к празднику новые песни. А танцевальная шоу-группа «Амца» (огонь – ред.) «зажжет» на сцене. Мы всегда отдаем предпочтение абхазским исполнителям, чтобы горожане и гости Абхазии смогли насладиться их творчеством", — подчеркнул Тимур Квеквескири.

Сцена уже установлена. С 25 декабря у главной елки проходят праздничные представления. 29 декабря выступит эстрадный театр "Каданс".

Программу новогодней ночи будут вести четверо ведущих.

"Двое ведущих концерта будут на сцене и двое ведущих с микрофонами «в народе». Будет сооружен специальный подиум возле елки. Каждому желающему предоставят свободный микрофон, чтобы он озвучил свое поздравление и высказал пожелания соотечественникам в Новом году", — сказал Квеквескири.

Он подтвердил, что, как ранее обещали транспортники на пресс-конференции в Sputnik, троллейбусы будут курсировать по маршрутам всю новогоднюю ночь.

"Не все имеют личный автотранспорт или возможность на такси добраться до главной елки. Поэтому общественный транспорт, а именно, троллейбусы, однозначно, будут ездить", — сказал Квеквескири.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хашиг: в Сухуме должна ощущаться атмосфера приближающегося праздника

Он заверил, что концерт состоится в любую погоду.

"Мы абсолютно не рассматриваем, что будет плохая погода, — с улыбкой сказал он. — Если человек уже настроился на праздник, то перенос – это уже не те эмоции. Думаю, никого не испугает ни дождь, ни снег. В прошлом году все еще больше стали веселиться, когда пошел снег".

Поздравляя горожан с наступающим Новым годом, Тимур Квеквескири просил всех, кто придет на новогоднее представление у главной елки, проявить аккуратность.

"После распития, скажем, лимонада, необязательно бросать бутылку под елку на площади или в парке. Можно сложить в пакет и выбросить в мусор. Потому что, когда нас много и каждый бросит по полсоринки – это уже будет много мусора", — отметил замначальника Управления культуры.

По его наблюдениям, в отличие от прошлых лет, горожане проявляют большую сознательность и уже не срывают украшения с главной елки.



