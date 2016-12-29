СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Амра Амичба. В Новогоднюю ночь на праздничном концерте у главной елки страны Заслуженный артист Абхазии Артура Лакрба исполнит новую песню «Небеса». Об этом он сообщил на пресс-конференции 29 декабря.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квеквескири: в новогоднюю ночь у главной елки Абхазии всех ждет сюрприз

Автор слов и музыки Артур Лакрба. Композитор написал песню на русском языке.

Артур Лакрба рассказал на пресс-конференции о поездке абхазских артистов в город-побратим Сухума – Тамбов.

"В рамках содружества двух городов, которые уже три года как города-побратимы, еще интересный факт – в этом году Тамбов объявлен столицей Нового года России. Нас пригласили участвовать в праздничных мероприятиях. Мы поехали с сюрпризом – с песней о городах-побратимах. Тимур Квеквескири написал слова, музыку я, исполнила песню Мана. Абхазию, помимо меня и певицы Маны, в Тамбове представлял детский ансамбль "Яйрума".

Заслуженный артист Абхазии Артур Лакба пожелал всем жителям республики в наступающем Новом году, по его словам, самого главного – здоровья.