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Артур Лакрба

Артур Лакрба исполнит новую песню "Небеса" в новогоднюю ночь в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Пресс-конференция заместителя начальника Управления культуры администрации Сухума Тимура Квеквескири и Заслуженного артиста Абхазии Артура Лакрба прошла в медиа-центре Sputnik 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik, Амра Амичба. В Новогоднюю ночь на праздничном концерте у главной елки страны Заслуженный артист Абхазии Артура Лакрба исполнит новую песню «Небеса». Об этом он сообщил на пресс-конференции 29 декабря.

Главная елка страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Квеквескири: в новогоднюю ночь у главной елки Абхазии всех ждет сюрприз

Автор слов и музыки Артур Лакрба. Композитор написал песню на русском языке. 

Артур Лакрба рассказал на пресс-конференции о поездке абхазских артистов в город-побратим Сухума – Тамбов. 

"В рамках содружества двух городов, которые уже три года как города-побратимы, еще интересный факт – в этом году Тамбов объявлен столицей Нового года России. Нас пригласили участвовать в праздничных мероприятиях. Мы поехали с сюрпризом – с песней о городах-побратимах. Тимур Квеквескири написал слова,  музыку я, исполнила песню Мана. Абхазию, помимо меня и певицы Маны, в Тамбове представлял детский ансамбль "Яйрума".

Заслуженный артист Абхазии Артур Лакба пожелал всем жителям республики в наступающем Новом году, по его словам, самого главного – здоровья. 

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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