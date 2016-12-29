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Новогоднее оформление Сухума: лучшие из лучших

Sputnik, Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Дипломами и подарками были отмечены предприниматели, победившие в номинациях на лучшее оформление витрин, фасадов и территорий Сухума.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания, сервисных объектов в городе Сухум были подведены в администрации столицы в четверг 29 декабря.

"Нам хотелось бы, чтобы в этом конкурсе приняло участие большее количество предпринимателей, видимо, это будет наш пробный шаг, я надеюсь, что в следующем году вас будет больше, и совместными усилиями мы сделаем все возможное, чтобы наш город был краше и современнее", — сказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. 

Победителем в номинации "Лучшее новогоднее оформление фасада объектов потребительского рынка: предприятий, организации и учреждений" стала студия архитектуры и дизайна. Руководитель студии потомок махаджиров Шебнем Маршан, вернувшаяся в Абхазию и открывшая свой бизнес.

Теона Этерия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я очень люблю свою работу, и я верю в эти правила. Неважно, какая твоя работа, главное, как ты ее делаешь. Ты можешь быть архитектором или подметать улицы, но и то и другое очень важно. Я люблю Абхазию, чувствую это очень глубоко, и поэтому я здесь и хочу делать свою работу красиво. Здесь мой дом, и я надеюсь, что смогу сделать что-то для этой страны", — сказала Маршан.

Дипломами и подарками были отмечены победители в номинациях на лучшее оформление витрин, территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка, предприятий, организации и учреждений.

"Мы сегодня решили совместить подведение итогов конкурса и награждение благодарственными письмами тех предпринимателей, которые принимают активное участие в социальной и общественной жизни города", — отметил Леон Кварчия.  

Заместитель главы администрации города подчеркнул, что благодарственные письма были подготовлены для  предпринимателей, которые реализуют различные проекты по благоустройству города совместно с администрацией Сухума.

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