СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания, сервисных объектов в городе Сухум были подведены в администрации столицы в четверг 29 декабря.

"Нам хотелось бы, чтобы в этом конкурсе приняло участие большее количество предпринимателей, видимо, это будет наш пробный шаг, я надеюсь, что в следующем году вас будет больше, и совместными усилиями мы сделаем все возможное, чтобы наш город был краше и современнее", — сказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

Победителем в номинации "Лучшее новогоднее оформление фасада объектов потребительского рынка: предприятий, организации и учреждений" стала студия архитектуры и дизайна. Руководитель студии потомок махаджиров Шебнем Маршан, вернувшаяся в Абхазию и открывшая свой бизнес.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дизайнер: новогоднюю атмосферу в доме легко создать своими руками

"Я очень люблю свою работу, и я верю в эти правила. Неважно, какая твоя работа, главное, как ты ее делаешь. Ты можешь быть архитектором или подметать улицы, но и то и другое очень важно. Я люблю Абхазию, чувствую это очень глубоко, и поэтому я здесь и хочу делать свою работу красиво. Здесь мой дом, и я надеюсь, что смогу сделать что-то для этой страны", — сказала Маршан.

Дипломами и подарками были отмечены победители в номинациях на лучшее оформление витрин, территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка, предприятий, организации и учреждений.

"Мы сегодня решили совместить подведение итогов конкурса и награждение благодарственными письмами тех предпринимателей, которые принимают активное участие в социальной и общественной жизни города", — отметил Леон Кварчия.

Заместитель главы администрации города подчеркнул, что благодарственные письма были подготовлены для предпринимателей, которые реализуют различные проекты по благоустройству города совместно с администрацией Сухума.