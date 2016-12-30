СУХУМ, 30 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. Использование пиротехники в новогодние праздники в Абхазии обычно обходится без происшествий, рассказал Sputnik замначальника госпожнадзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян.

"Сходу я вспомнить могу только один случай, — сказал Ичмелян. – Несколько лет назад было небольшое возгорание нежилого дома, где дети взрывали петарды. Мы выехали, потушили. А так, обычно происшествий из-за пиротехники в Абхазии не бывает. Случаев травматизма не припомню".

По словам Артура Ичмеляна, в Абхазии в основном продается пиротехника из России.

"На каждой пачке с петардами и ракетами должна быть инструкция на русском языке, — сказал замначальника госпожнадзора МЧС. – Если ее нет, лучше такую упаковку не покупать. Маркировка на пачке должна быть понятна, там написано, с какого возраста можно этой пиротехникой пользоваться, на какое безопасное расстояние отходить".

По словам представителя МЧС, не существует петард и ракет, которые бы разрешалось использовать в помещениях. Перед запуском нужно обязательно выбрать место. Это должна быть открытая площадка, без припаркованных рядом автомобилей, близстоящих деревьев и линий электропередачи.