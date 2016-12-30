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МЧС РА. Архивное фото.

МЧС: в Абхазии зафиксировано лишь одно возгорание от пиротехники

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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За несколько лет в Абхазии в новогодние праздники зафиксировано только одно возгорание нежилого дома из-за пиротехники, рассказали Sputnik в МЧС.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik, Владимир Бегунов. Использование пиротехники в новогодние праздники в Абхазии обычно обходится без происшествий, рассказал Sputnik замначальника госпожнадзора МЧС Абхазии Артур Ичмелян.

"Сходу я вспомнить могу только один случай, — сказал Ичмелян. – Несколько лет назад было небольшое возгорание нежилого дома, где дети взрывали петарды. Мы выехали, потушили. А так, обычно происшествий из-за пиротехники в Абхазии не бывает. Случаев травматизма не припомню".

По словам Артура Ичмеляна, в Абхазии в основном продается пиротехника из России.

"На каждой пачке с петардами и ракетами должна быть инструкция на русском языке, — сказал замначальника госпожнадзора МЧС. – Если ее нет, лучше такую упаковку не покупать. Маркировка на пачке должна быть понятна, там написано, с какого возраста можно этой пиротехникой пользоваться, на какое безопасное расстояние отходить".

По словам представителя МЧС, не существует петард и ракет, которые бы разрешалось использовать в помещениях. Перед запуском нужно обязательно выбрать место. Это должна быть открытая площадка, без припаркованных рядом автомобилей, близстоящих деревьев и линий электропередачи.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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