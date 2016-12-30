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Государственный ансамбль народного танца

Юбилейные, памятные и знаменательные даты 2016 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Каждый год наполнен знаменательными и памятными событиями. Памятные даты уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

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    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

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  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

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