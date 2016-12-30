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Начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский

Базильский: покушения на начальника милиции Нового Афона не было

© Sputnik. Авидзба Бадрак
В Абхазии
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Начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский рассказал об итогах работы за 2016 год на пресс-конференции в пятницу 30 декабря.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Покушения на начальника милиции Нового Афона не было, сказал начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский во время пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 30 декабря.

"Что касается якобы имевшего место покушения, как только я прочитал данную информацию об этом в соцсетях, я сразу же выехал в Новоафонское отделение милиции, встретился с начальником и побеседовал. Также осмотрел машину, никаких повреждений на машине не было. И сам начальник милиции отрицал факт покушения на него", — добавил он.

Поэтому можно говорить о том, что факта покушения на начальника милиции Нового Афона Нури Смыр не было, подчеркнул Базильский.

"Помимо беседы с начальником милиции, нами была проведена работа по беседе с жителями Нового Афона и прилегающего к нему села Псырцха, но никто выстрелов не слышал", — сказал он.

В СМИ 27 декабря появилась информация о том, что автомобиль начальника отдела милиции города Новый Афон Нури Смыр подвергся обстрелу.

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