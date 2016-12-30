СУХУМ, 30 дек — Sputnik, Амра Амичба. Рядом с главной елкой в Сухуме установлен трехметровый великан из Нартского эпоса – нарт Башныху.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нарты-великаны и главная елка: как встретят Новый год в Абхазии

Главный художник столицы Руслан Габлия в канун праздника сделал из пластилина маленькие модели трех нартов и показал их начальнику Управления культуры Наале Хашиг. Он предложил установить по городу светящихся железных великанов. Идею художника в администрации поддержали.

Нарт Башныху был одним из ста братьев нарта Сасрыквы. По преданию, именно он придумал музыку.

"Мы изобразили нарта Башныху с абхазским народным музыкальным инструментом ачарпын, — сказал Руслан Габлия. – Мы собирались поставить троих нартов, но, к сожалению, мастер заболел и не успел завершить работу".

По задумке художника, еще по одной светящейся фигуре нартов планировалось установить на Набережной Сухума и у Абхазского драмтеатра.

Нарта Сасрыква художник изобразил с луком и стрелой в руках, с помощью которых он сбил звезду с неба, чтобы обогреть замерзающих братьев. Другой нартовский брат с рогом вина в руке, произносит тост.

Руслан Габлия заверил, что к следующему Новому году осуществит свою идею полностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главная елка страны нарядилась к встрече Нового года 9

Еще одной удачной идеей, считает художник, стала установка арок у входа в парк, прилегающий к площади Свободы.

"Сейчас они украшены гирляндами и надписью с двух сторон "Чааныбзиала", — сказал Руслан Габлия. – После праздников арки не снесут, только снимут гирлянды. Они гармонично вписались в ландшафт парка".

Основу нартского эпоса составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей ("нартов"). Эпос распространен среди абхазо-адыгских народов. Нартские сказания у каждого народа имеют свои черты. В нартском эпосе абхазов главный герой – нарт Сасрыква, у него 99 братьев.