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Фигура Нарта Башныхуа

Нарт Башныху: великан у главной елки

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Управление культуры администрации Сухума дополнило празднование Нового года национальными элементами.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik, Амра Амичба. Рядом с главной елкой в Сухуме установлен трехметровый великан из Нартского эпоса – нарт Башныху.

Главная елка страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нарты-великаны и главная елка: как встретят Новый год в Абхазии

Главный художник столицы Руслан Габлия в канун праздника сделал из пластилина маленькие модели трех нартов и показал их начальнику Управления культуры Наале Хашиг. Он предложил установить по городу светящихся железных великанов. Идею художника в администрации поддержали.

Нарт Башныху был одним из ста братьев нарта Сасрыквы. По преданию, именно он придумал музыку.

"Мы изобразили нарта Башныху с абхазским народным музыкальным инструментом ачарпын, — сказал Руслан Габлия. – Мы собирались поставить троих нартов, но, к сожалению, мастер заболел и не успел завершить работу".

По задумке художника, еще по одной светящейся фигуре нартов планировалось установить на Набережной Сухума и у Абхазского драмтеатра.

Нарта Сасрыква художник изобразил с луком и стрелой в руках, с помощью которых он сбил звезду с неба, чтобы обогреть замерзающих братьев. Другой нартовский брат с рогом вина в руке, произносит тост.

Руслан Габлия заверил, что к следующему Новому году осуществит свою идею полностью.

Сооружение главной елки страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главная елка страны нарядилась к встрече Нового года
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Еще одной удачной идеей, считает художник, стала установка арок у входа в парк, прилегающий  к площади Свободы.

"Сейчас они украшены гирляндами и надписью с двух сторон "Чааныбзиала", — сказал Руслан Габлия. – После праздников арки не снесут, только снимут гирлянды. Они гармонично вписались в ландшафт парка".  

Основу нартского эпоса составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей ("нартов"). Эпос распространен среди абхазо-адыгских народов. Нартские сказания у каждого народа имеют свои черты. В нартском эпосе абхазов главный герой – нарт Сасрыква, у него 99 братьев.

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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